В Ярославле составитель поездов упал под колеса вагона и погиб Фото: Никита ПОЛЬКО

В Ярославле на улице Полушкина Роща под колесами вагона погиб составитель поездов. Мужчина упал с крыши состава прямо на рельсы. Колесом ему отрезало левую ногу.

- В результате полученного повреждения и обильной кровопотери, мужчина скончался на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда». Сейчас устанавливаются виновные лица.

Как уточнили следователи, за нарушение требований охраны труда сотруднику компании, который будет признан виновным в преступлении, грозят либо принудительные работы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок.