По темпам вакцинации Ярославская область находится на 73 месте по России

Полностью прошли вакцинацию лишь 417 тысяч ярославцев Фото: Правительство Ярославской области

По числу вакцинированных Ярославская область занимает по России лишь 73 место. Об этом сообщил директор регионального департамента здравоохранения и фармации региона Василий Тубашов.

- Если раньше мы шли к показателю 600 тысяч человек, то сейчас этот показатель составляет 800 тысяч, - сказал руководитель депздрава.

На данный момент полностью прошли вакцинацию лишь 417 тысяч ярославцев, 39 тысяч ревакцинировались. Первый компонент прививки введен 474 жителям области.

На данный момент в регионе развернуты 3 509 «ковидных» коек, заняты из них 2 759. 350 пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии.