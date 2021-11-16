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Здоровье16 ноября 2021 7:35

По темпам вакцинации Ярославская область находится на 73 месте по России

Полностью прошли вакцинацию лишь 417 тысяч ярославцев
Полина Вачнадзе
Полностью прошли вакцинацию лишь 417 тысяч ярославцев

Полностью прошли вакцинацию лишь 417 тысяч ярославцев

Фото: Правительство Ярославской области

По числу вакцинированных Ярославская область занимает по России лишь 73 место. Об этом сообщил директор регионального департамента здравоохранения и фармации региона Василий Тубашов.

- Если раньше мы шли к показателю 600 тысяч человек, то сейчас этот показатель составляет 800 тысяч, - сказал руководитель депздрава.

На данный момент полностью прошли вакцинацию лишь 417 тысяч ярославцев, 39 тысяч ревакцинировались. Первый компонент прививки введен 474 жителям области.

На данный момент в регионе развернуты 3 509 «ковидных» коек, заняты из них 2 759. 350 пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии.