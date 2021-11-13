В Ярославле спасли мальчика, который проглотил 10 магнитных шариков

Шарики примагнитились друг к другу. ФОТО: ГБУЗ ЯО Областная детская клиническая больница, ВКонтакте

В ярославскую областную детскую клиническую больницу обратились родители мальчика, который проглотил 10 магнитных шариков от игрушки "Неокуб". Исследования выявили, что шарики в виде цепочки находятся в проекции желудка. Повторный рентген , который провели через 3,5 часа, показал, что шарики остались на прежнем месте.

Операции избежать не удалось. Из желудка ребенка врачи удалили шесть магнитов, остальные четыре оставались в желудочно-кишечном тракте.

Ребенку выполнили лапароскопию, но найти инородные предметы - их диаметр около 5 миллиметров - не получилось. И тогда в голову детского хирурга Александра Андреева пришла неожиданная идея.

- Один из магнитов поместили в резиновую перчатку и с помощью притяжения обнаружили оставшиеся четыре шарика. Их удалили из кишечника, - рассказали в детской областной больнице.

Чем же опасны эти безобидные на первый взгляд магниты? Врачи объяснили: они имеют очень сильное притяжение и, находясь в различных петлях кишечника, примагничиваются друг к другу, образуя дырки в тканях. Потом содержимое кишечника выливается в полость живота, что вызывает перитонит. А на фоне воспаления брюшины возникает сепсис. Так что быстрая реакция родителей, оперативность и смекалка врачей спасла ребенка от тяжелых последствий.