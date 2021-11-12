Жительница Гаврилов-Ямского района задолжала собственной дочери 65 тысяч рублей в качестве алиментов Фото: Михаил ФРОЛОВ

33-летняя жительница Гаврилов-Ямского района признана виновной по статье «Неуплата средств на содержание детей». Суд установил, что женщину обязали выплачивать ¼ своих доходов в качестве алиментов на содержание ее собственной дочери. Девочка должна получать от матери деньги до своего совершеннолетия.

Однако виновная не платила положенную сумму с декабря 2020 года по апрель 2021. За это время образовалась задолженность - более 65 тысяч рублей. Раньше мать уже привлекалась за неуплату алиментов.

- В судебном заседании она полностью признала вину, в содеянном раскаялась, обязалась устроиться на официальную работу и начать выплачивать алименты, - рассказали в прокуратуре Ярославской области. – Суд назначил виновной наказание в виде в виде 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.