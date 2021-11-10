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Общество10 ноября 2021 17:00

В Рыбинске заканчивают строительство игровой площадки для подростков

Она обустроена на Волочаевской улице
Анастасия Голубева
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В Рыбинске заканчивают строительство игровой площадки для подростков. ФОТО: страница Дениса Добрякова ВКонтакте

В Рыбинске заканчивают строительство игровой площадки для подростков. ФОТО: страница Дениса Добрякова ВКонтакте

В Рыбинске на Волочаевской улице завершается строительство игровой площадки для подростков. Сейчас рабочие заканчивают класть резиновое безопасное покрытие. На объекте уже установлены основания для игрового и спортивного инвентаря.

- Ученики местных школ сами решали, что должно быть в этой зоне. Выбрали баскетбольное кольцо для игры в стритбол, монорельс, качели, - рассказал глава Рыбинска Денис Добряков.

Помимо этого, на площадке будут установлены освещение и видеонаблюдение.