В Рыбинске заканчивают строительство игровой площадки для подростков. ФОТО: страница Дениса Добрякова ВКонтакте

В Рыбинске на Волочаевской улице завершается строительство игровой площадки для подростков. Сейчас рабочие заканчивают класть резиновое безопасное покрытие. На объекте уже установлены основания для игрового и спортивного инвентаря.

- Ученики местных школ сами решали, что должно быть в этой зоне. Выбрали баскетбольное кольцо для игры в стритбол, монорельс, качели, - рассказал глава Рыбинска Денис Добряков.

Помимо этого, на площадке будут установлены освещение и видеонаблюдение.