В Ярославской области выходные дни продлевать не будут Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ярославской области выходные дни не будут продлены с 8 ноября. По крайне мере, пока никаких соответствующих указов нет. Сегодня, 6 ноября, и.о. председателя правительства региона Максим Авдеев сообщил на своей странице в фейсбуке о том, что нерабочая неделя в Ярославской области не продляется. Однако большинство антиковидных мер продолжают действовать.

- Нерабочая неделя в регионе не продлена. Меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения продолжают действовать. Режим самоизоляции для невакцинированных и непереболевших граждан в возрасте старше 60 лет сохраняется до 26 ноября в соответствии с указом губернатора, - отметил Максим Авдеев.