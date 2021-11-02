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Общество2 ноября 2021 12:02

Авиасообщение между Ярославлем и Москвой возобновится 9 ноября

Из Туношны в Шереметьево самолет будет летать пять раз в неделю
Полина Вачнадзе
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С 9 ноября авиакомпания «Аэрофлот» возобновит прямое авиасообщение между Ярославлем и Москвой

С 9 ноября авиакомпания «Аэрофлот» возобновит прямое авиасообщение между Ярославлем и Москвой

Фото: Правительство Ярославской области

С 9 ноября авиакомпания «Аэрофлот» возобновит прямое авиасообщение между Ярославлем и Москвой. Перелеты проводились с начала мая по 29 октября, но на текущие даты билетов нет. Как оказалось, это явление временное.

- В рамках осенне-зимнего расписания «Аэрофлот» продолжит полеты из Ярославля. Как и в летнем сезоне они будут выполняться пять раз в неделю на судне Superjet 100 вместимостью в 87 кресел, включая бизнес-класс, - уточнили в пресс-службе аэропорта «Туношна».

Кроме того, в осенне-зимний период из Ярославля будут летать самолеты в Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Сочи, Краснодар и Минеральные Воды.