Авиасообщение между Ярославлем и Москвой возобновится 9 ноября

С 9 ноября авиакомпания «Аэрофлот» возобновит прямое авиасообщение между Ярославлем и Москвой Фото: Правительство Ярославской области

С 9 ноября авиакомпания «Аэрофлот» возобновит прямое авиасообщение между Ярославлем и Москвой. Перелеты проводились с начала мая по 29 октября, но на текущие даты билетов нет. Как оказалось, это явление временное.

- В рамках осенне-зимнего расписания «Аэрофлот» продолжит полеты из Ярославля. Как и в летнем сезоне они будут выполняться пять раз в неделю на судне Superjet 100 вместимостью в 87 кресел, включая бизнес-класс, - уточнили в пресс-службе аэропорта «Туношна».

Кроме того, в осенне-зимний период из Ярославля будут летать самолеты в Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Сочи, Краснодар и Минеральные Воды.