Выездные пункты вакцинации от COVID-19 в Ярославской области: график работы

Рассказываем, где можно сделать прививку от коронавируса в выходные дни Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославской области продолжают работать выездные пункты вакцинации от коронавируса. Сделать прививку без предварительной записи можно в Ярославле, Рыбинске, Угличе и Ростове.

Ярославль:

- ТРЦ «Аура»: ежедневно с 10:00 до 16:00,

- Цирк: ежедневно, первым компонентом с 12:00 до 15:00, вторым компонентом с 15:00 до 18:00,

- ТРК «Вернисаж»: ежедневно с 14:00 до 20:00,

- ТРЦ «РИО»: 1-3 ноября с 16:00 до 19:00,

- ГП «Леруа Мерлен»: 1-5 ноября с 14:00 до 19:00.

Рыбинск:

- МФЦ «Мои документы»: 1-3 ноября с 12:00 до 15:00,

- ТЦ «Сенная площадь»: 1-3 ноября с 15:30 до 18:00; 4-7 ноября с 12:00 до 15:00,

- ТРЦ «Виконда»: ежедневно с 12:00 до 20:00,

- ГМ «Макси»: 1-3 ноября с 13:00 до 19:00; 4-7 ноября с 12:00 до 18:00.

Углич:

- ГМ «Ашан»: ежедневно с 15:00 до 18:00.

Ростов:

- Субботняя ярмарка: 5-6 ноября с 08:30 до 12:00.