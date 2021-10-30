В ярославскую больницу №9 закупят две тысячи новых аппаратов

Уже сейчас в больницу поступило японское эндоскопическое оборудование. Фото: Правительство Ярославской области

В ярославскую больницу №9 до 2025 года закупят две тысячи новых аппаратов и комплексов.

- Программа модернизации позволит нам обеспечить максимальное количество медорганизаций современным оборудованием, способным диагностировать недуг на самой ранней стадии, чтобы вовремя начать лечение, – отметил директор департамента здравоохранения и фармации Василий Тубашов. – Пандемия, к счастью, не повлияла на поставку медтехники. 500 единиц мы закупим уже в этом году. А до 2025 года это количество увеличится в четыре раза.

Уже сейчас в больницу поступило японское эндоскопическое оборудование стоимостью в 8 миллионов рублей. Аппараты для диагностики и проведения операций уже установлены в эндоскопическом отделении больницы и запущены в работу.

– Система отличается высокой четкостью изображений и повышенной визуализацией, позволяющей выявлять онкопатологии на ранней и даже предраковой стадии, – рассказал заведующий эндоскопическим отделением Иван Лось. – Важно, что зонд гибкий и обладает малым диаметром, это делает процедуру более комфортной для пациентов. Преимуществом для специалиста является возможность фотографировать и проводить видеоархивацию для последующего предоставления в другие лечебные учреждения.