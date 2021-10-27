В Ярославской области для сотрудников промышленных предприятий ввели обязательную вакцинацию от COVID-19

Для сотрудников промышленных предприятий ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ярославской области расширили список граждан, подлежащих обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции. Теперь в обязательном порядке сделать прививку от COVID-19 должны сотрудники промышленных предприятий.

Согласно постановлению главного санитарного врача Ярославской области Александра Звягина, до 3 декабря должны быть вакцинированы не менее 80% сотрудников промышленности. В это число входят и ранее вакцинированные, и переболевшие COVID-19 не более 6 месяцев назад.

Как говорится в постановлении, в октябре 61,1% заболевших коронавирусом – работающее население. Зафиксирован рост заболевших именно среди сотрудников промышленных предприятий.

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