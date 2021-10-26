Из правительства Ярославской области уходит директор одного из департаментов

Свой пост покидает Ирина Бенке Фото: Полина Вачнадзе

В правительстве Ярославской области очередное увольнение. Свой пост покидает директор департамента общественных связей Ирина Бенке. Только вчера она вышла из отпуска.

Ирина Бенке возглавила департамент в феврале 2019 года, после того как его прежний руководитель – Анастасия Костикова – уехала работать в Москву в администрацию президента. До Ярославской области Ирина Людвиговна работала в Вологде и Вологодской области.

Причины увольнения Ирины Бенке не сообщаются. Но по одной из версий ее уход связан с неудовлетворительным результатом, который партия «Единая Россия» получила на сентябрьских выборах.

Это не первое кадровое изменение в структуре правительства Ярославской области после назначения врио губернатора. На прошлой неделе свой пост покинул первый заместитель руководителя администрации главы региона Кирилл Сорокин. Он работал в правительстве региона с середины 2016 года.