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Общество26 октября 2021 12:30

В Рыбинске медики просят помощи волонтеров, у которых есть машины

Не хватает автомобилей, чтобы возить врачей к пациентам
Анастасия Голубева
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В Рыбинске медики просят помощи волонтеров, у которых есть машины

В Рыбинске медики просят помощи волонтеров, у которых есть машины

Фото: Иван МАКЕЕВ

Медики Рыбинска срочно просят помощи у волонтеров с машинами. Количество заболевших коронавирусом резко выросло и для того, чтобы отвезти врачей на домашние вызовы, автомобилей не хватает. Желающие могут помочь в любое удобное для них время.

Волонтеры нужны в три больницы: городская больница №1, телефон для связи 8-960-535-36-88; городская больница №3, телефон 8 (4855) 27-06-53; городская больница №4, телефоны: 8 (4855) 200-033 и 200-614.