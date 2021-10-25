Владимир Волков оценил благоустройство сквера у ротонды и улицы Комсомольской в Ярославле

В Ярославле состоялась общественная приемка обновленного сквера возле ротонды Гостиного двора Фото: Мэрия Ярославля

Сегодня в Ярославле состоялась общественная приемка обновленного сквера возле ротонды Гостиного двора. Мэр города Владимир Волков встретился с представителями общественности и рассказал, что будет с этой территорией дальше: на сегодняшний день основные работы завершены, однако благоустройство на этом не заканчивается.

По словам Волкова, в следующем году территорию ожидает масштабное озеленение: в зонах отдыха будут высажены многолетние растения, а лавочек, которые, кстати, производят в Ярославле, станет больше.

Кроме того, градоначальник предложил ярославцам направлять в администрацию и другие идеи, которые могут сделать сквер еще более привлекательным.

- Эта территория долгое время ожидала благоустройства, но мы не могли провести работы за счет собственного бюджета — две трети земли принадлежат собственникам. Поэтому мы вышли с инициативой, которую поддержало предпринимательское сообщество. Конечно, работы еще не закончены, но уже сейчас я хочу поблагодарить всех участников процесса, — сказал мэр. — Благодаря совместным усилиям мы получили такие востребованные объекты, как улица Комсомольская и сквер у Гостиного двора. Ждем новых предложений от общественности, не останавливаем работу и стараемся реализовывать все задумки не сидя в кабинетах, а живо, оставаясь в открытом диалоге.

Реакции долго ждать не пришлось — во время приемки мэру предложили привлечь к благоустройству уличных художников и нанести граффити на электрические шкафы, чтобы у несознательных граждан не поднялась рука размещать на арт-объектах несанкционированные объявления.

Владимир Михайлович назвал идею удачной и отметил, что за порядком в сквере администрация будет следить в том числе при помощи камер видеонаблюдения системы «Умный город».

Говоря об улице Комсомольской, Волков оценил отсутствие на всем ее протяжении заборов. Теперь водителям, которые оставляют здесь свои машины, не приходится перемещаться вдоль проезжей части в поисках выхода на тротуар.

Напомним, летом пешеходную зону на Комсомольской расширили. Чтобы при этом сохранить количество полос на проезжей части и увеличить пропускную способность, парковку сделали параллельной. По словам директора ДГХ Ярослава Овчарова, ярославцы уже привыкли к нововведениям и, в основном, не нарушают требования знаков и разметки. Кроме того, у Торгового переулка появились дополнительный светофор и «зебра».

- Раньше здесь пешеходы постоянно перебегали дорогу. С появлением светофора проблем для пропускной способности при условии его синхронизации (со светофором на пересечении с улицей Свободы) не возникло, — отметил дорожный активист Темур Абдуллаев. — Что касается улицы в целом, основная проблема на ней была в подземных коммуникациях. Объект имеет очень большую загрузку, и мы понимаем, что дорогу надо включать в программу БКД и делать полноценно, с полной заменой сетей — тогда мы получим долговечный результат. А по ротонде, конечно, по сравнению с тем, что было, — небо и земля!