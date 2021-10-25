В Ярославле ВАЗ врезался в трамвай. ФОТО: группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

Утром в понедельник, 25 октября, на Мурманском проспекте в Ярославле произошла авария: «ВАЗ» врезался в трамвай.

Из пассажиров никто не пострадал. Машину уже убрали с трамвайных путей, а вагон отправили в парк.

- Было страшно. Я в этом трамвае, - пишет очевидец в группе «Ярославль LIVE».

«Богат» на аварии был вчерашний день. В Ярославском районе в двух ДТП травмы получили семь человек. Некоторым пострадавшим потребовалась госпитализация.