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Происшествия25 октября 2021 11:36

В Ярославле «ВАЗ» врезался в трамвай

ДТП произошло в Дзержинском районе
Полина Вачнадзе
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В Ярославле ВАЗ врезался в трамвай. ФОТО: группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

В Ярославле ВАЗ врезался в трамвай. ФОТО: группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

Утром в понедельник, 25 октября, на Мурманском проспекте в Ярославле произошла авария: «ВАЗ» врезался в трамвай.

Из пассажиров никто не пострадал. Машину уже убрали с трамвайных путей, а вагон отправили в парк.

- Было страшно. Я в этом трамвае, - пишет очевидец в группе «Ярославль LIVE».

«Богат» на аварии был вчерашний день. В Ярославском районе в двух ДТП травмы получили семь человек. Некоторым пострадавшим потребовалась госпитализация.