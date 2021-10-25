Семь человек пострадали в двух ДТП в Ярославском районе Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославском районе вчера, 24 октября, произошли два крупных ДТП. Травмы получили семь человек, сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области.

В 19.30 на 239 километре М8 столкнулись «Киа» и «Рендж Ровер». От удара от «Рендж Ровера» отлетел двигатель и повредил «ГАЗ» и «Шкоду», которые ехали по встречной полосе.

- 27-летний водитель «Киа», пассажир этой же машины – 26-летняя женщина, и водитель «Рендж Ровера», 34-летний мужчина, с травмами госпитализированы. Пассажир «Рендж Ровера», 26-летняя женщина, нуждается в амбулаторном лечении, - уточнили в полиции.

Менее чем через час в Ярославском районе на дороге «Ярославль – Шопша» столкнулись «Рено Дастер» и «Джили».

- Госпитализированы водитель «Джили», 21-летний молодой человек, и пассажир «Рено», 41-летняя женщина. Водитель «Рено» нуждается в амбулаторном лечении, - рассказали о пострадавших в пресс-службе УМВД.