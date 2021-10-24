Прогноз погоды в Ярославле на неделю

В Ярославле выпадет немного снега. Фото: центр "Фобос"

На этой неделе осень подготовила для ярославцев немного снега и дождя. Рабочие будни начнутся с ночного снега, но под утро понедельника стихия успокоится, днем на улице будет +2 градуса. Во вторник и среду станет теплее - температура поднимется до +6 градусов. В четверг возможен дождь, днем +8 тепла, а в пятницу снова похолодает до +2.

- На этой неделе погода будет облачной. Ветер поднимется максимум до шести метров в секунду, - сообщили в центр "Фобос".

По прогнозам синоптиков, такая погода должна продержаться до двух недель.