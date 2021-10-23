В Ярославле водитель автобуса объезжал упавшее дерево и застрял на газоне

Автобус пришлось выталкивать пассажирам. ФОТО: группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

Вчера, 22 октября, по Ярославлю прошла сильная гроза. Порывы ветра повалили множество деревьев и одно из них упало на проезжую часть проспекта Ленина. Движение оказалось полностью перекрыто и водители, решив не дожидаться аварийных служб, начали объезжать препятствие по газону. Их примеру последовал и водитель автобуса №32. Но там, где смогли проехать легковушки, тяжелый транспорт застрял.

Выталкивали ПАЗ из грязи пассажиры автобуса и прохожие.

Кадры с места быстро попали в ярославские паблики. Правда, изначально говорилось о том, что водитель уходил от падающего дерева и поэтому вырулил на газон. В действительности все оказалось не так героически.

- Водитель просто решил схитрить и объехать, вот и утонут в газоне, - комментируют инцидент ярославцы.

- Водитель хотел сделать как лучше, а получилось как всегда. Какой нехороший водитель, проехал по газону. Вот встал бы на дороге и стоял бы там, пока дерево не убрали. И опять же был бы нехороший, потому что люди же домой с работы торопятся.