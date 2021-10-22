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Общество22 октября 2021 16:46

Ураган в Ярославле повалил деревья и унес мусорные контейнеры

Сейчас аварийные службы устраняют последствия разгула стихии
Полина Вачнадзе
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Дерево упало на провода. ФОТО: Дмитрий КУЧЕР

Дерево упало на провода. ФОТО: Дмитрий КУЧЕР

Около трех часов дня 22 октября на Ярославль обрушился ливень. Порывы ветра повалили деревья во многих районах. Дерево, которое упало недалеко от гостиницы «Турист», порвало троллейбусные провода. По словам очевидцев, чтобы не попасть под падающее дерево на проспекте Ленина, водителю автобусы пришлось вырулить на газон.

Автобус выехал на газон. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Автобус выехал на газон. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

- За Волгой тоже все уносит, - пишет в группе «Жесть Ярославль» Мария Еремина и публикует фотографию разбросанных мусорных контейнеров.

Ветер раскидал контейнеры. ФОТО: группа "Жесть Ярославль"

Ветер раскидал контейнеры. ФОТО: группа "Жесть Ярославль"

Ураган быстро закончился а его последствия еще долго придется устранять.

В Кировском районе тоже сдуло контейнеры

В Кировском районе тоже сдуло контейнеры

Фото: Наталья ЛИХАДНЕВА

Еще одно упавшее дерево у Октябрьского моста. ФОТО: Дмитрий КУЧЕР

Еще одно упавшее дерево у Октябрьского моста. ФОТО: Дмитрий КУЧЕР

Под основной удар попали Кировский и Ленинский районы. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Под основной удар попали Кировский и Ленинский районы. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Происшествия: ЧП