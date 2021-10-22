Ураган в Ярославле повалил деревья и унес мусорные контейнеры

Дерево упало на провода. ФОТО: Дмитрий КУЧЕР

Около трех часов дня 22 октября на Ярославль обрушился ливень. Порывы ветра повалили деревья во многих районах. Дерево, которое упало недалеко от гостиницы «Турист», порвало троллейбусные провода. По словам очевидцев, чтобы не попасть под падающее дерево на проспекте Ленина, водителю автобусы пришлось вырулить на газон.

Автобус выехал на газон. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

- За Волгой тоже все уносит, - пишет в группе «Жесть Ярославль» Мария Еремина и публикует фотографию разбросанных мусорных контейнеров.

Ветер раскидал контейнеры. ФОТО: группа "Жесть Ярославль"

Ураган быстро закончился а его последствия еще долго придется устранять.

В Кировском районе тоже сдуло контейнеры Фото: Наталья ЛИХАДНЕВА

Еще одно упавшее дерево у Октябрьского моста. ФОТО: Дмитрий КУЧЕР