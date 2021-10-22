Жители Ярославской области могут бесплатно сдать старые покрышки

Старые шины принимают в «Скоково» до 22 ноября Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области вновь стартовал акция по сбору старых покрышек. Их можно бесплатно сдать в «Скоково» до 22 ноября.

Бункер установлен перед полигоном. Все собранное сырье потом отправится на переработку. Полученную резиновую крошку применят в качестве наполнителя для спортивного инвентаря ил покрытия для детских площадок.

- По статистике, ежегодно в стране выбрасывается свыше двух миллионов тонн изношенных покрышек. К сожалению, в переработку из них попадает не более 15%. Остальные остаются разбросанными по обочинам дорог или на свалках. В нашем регионе существуют мощности для переработки такого вида вторсырья, – отметил и. о. заместителя председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Только за этот год в рамках аналогичных акций, проходивших в регионе, собрано и переработано более 67 кубометров опасных отходов.

В апреле, во время смены зимней резины на летнюю, в Ярославской области собрали 35 кубометров изношенных шин.