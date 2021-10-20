МЧС предупреждает ярославцев о сильном ветре и мокром снеге

В Ярославской области объявлено экстренное предупреждение от МЧС Фото: Олег Укладов

В Ярославской области объявлено экстренное предупреждение от МЧС. По данным гидрометеорологического центра с 18:00 20 октября до 18:00 21 октября в регионе и в Ярославле ожидается усиление юго-западного ветра порывами 12-17 метров в секунду.

- Ночью 21 октября в некоторых районах выпадут сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, - сообщают спасатели со ссылкой на синоптиков.

Из-за непогоды возможно возникновение ЧС: затруднения в работе всех видов транспорта, увеличение числа аварий, повреждение ЛЭП и линий связи, обрушение ветхих крыш и конструкций.