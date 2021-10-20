Рыбинцы жалуются на перебои с отоплением Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Рыбинска Денис Добряков провел совещание, посвященное подаче отопления в многоквартирные дома. Точнее, отсутствию тепла во многих квартирах. Сегодня, 20 октября, на улицы города уже вышли снегоуборочные машины, ночью температура опускается ниже 0, а многие рыбинцы все еще мерзнут в неотапливаемых домах: тепло то появится, то исчезнет. При этом практически невозможно получить хоть какую-то информацию о том, почему батареи холодные и когда они потеплеют.

- Прошу вас особенно сейчас, в период активной работы, максимально точно и корректно предоставлять данные о сроках работ и причинах отключения. Подключите диспетчеров, активнее ведите соцсети, - сказал Денис Добряков и предложил использовать сайт администрации для того, чтобы оперативно доводить информацию до рыбинцев.

Кроме того, горожанам рекомендовали установить на телефон приложение «Мой дом», где можно получать все данные о работах в каждом конкретном доме.

К наиболее проблемным адресам на данный момент относятся дом №1 на улице Горького, поступают жалобы с улиц Моторостроителей, Бори Новикова и Кораблестроителей. Рабочие устраняют течь на перекрестке улицы Гагарина и проспекта Батова, из-за чего будет частично перекрыто движение у кинотеатра «Космос».