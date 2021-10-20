На улицы Рыбинска вышли снегоуборочные машины

На улицы Рыбинска вышла снегоуборочная техника. ФОТО: страница Дениса Добрякова ВКонтакте

На улицы Рыбинска вышла снегоуборочная техника. Об этом на своей странице в соцсети рассказал глава города Денис Добряков.

- Ночные заморозки привели к образованию наледи на дорогах. Дл яобработки проезжих частей впервые вышли новые комбинированные машины, купленные МУП «ДЭС», - пояснил градоначальник.

- Дорога сегодня была со снегом. Обогнали такую машину на окружной. Оперативно выгнали их работать, - комментирует пост Дениса Добрякова подписчик Алексей.

Однако не все рыбинцы настроены оптимистично.

- А когда на самом деле снега будет много, их не будет, - считает Евгений.