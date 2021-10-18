В Ярославской области число коек для COVID-больных увеличили на 392 штуки

Из 3575 коек занята 3021 Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославской области из-за ухудшения ситуации по коронавирусу, в очередной раз пришлось расширить коечный фонд. За последнюю неделю под COVID-пациентов перепрофилировано еще 392 койки.

Всего в регионе для пациентов с коронавирусом на данный момент переоборудовано 3575 коек, за прошлую неделю их число увеличилось на 392. Из общего коечного фонда занята 3021 койка.

- В крайне тяжелом и тяжелом состоянии на ИВЛ и кислородной поддержке находится 361 человек. Состояние средней степени тяжести у 2608 пациентов, - сообщает департамент здравоохранения Ярославской области.

Сейчас в регионе прививку от коронавируса первым компонентом сделали 395 439 человек, вторым – 356 896. Ревакцинацию прошли 18 989 ярославцев.