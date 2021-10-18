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Происшествия18 октября 2021 10:06

В Ярославле мошенник под видом сантехника обманул пожилую женщину

За 11 тысяч рублей злоумышленник «устранил» протечку на газовой трубе и «заменил» деталь
Полина Вачнадзе
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В Ярославле мошенник под видом сантехника обманул пожилую женщину

В Ярославле мошенник под видом сантехника обманул пожилую женщину

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Ленинского района Ярославля с заявлением обратилась 84-летняя женщина. К ней пришел мужчина, который представился сантехником, и бабушка без страха пустила его в квартиру. Правда, «сантехник» осматривал почему-то газовую трубу, но это пожилую женщину не смутило. Мужчина убедил пенсионерку, что нужно срочно устранить утечку газа и заменить одну из деталей. За свою работу он взял 11 тысяч рублей.

Только потом бабушка поняла, что ее обманули и пошла за помощью к полицейским.

- По подозрению в совершении преступления задержан 52-летний житель Ярославля. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Полиция предупреждает пенсионеров: будьте осторожны и не впускайте к себе в квартиру незнакомых людей и не общайтесь с ними.