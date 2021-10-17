В Ярославле на улице Карабулина образовалась огромная свалка. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В соцсетях появились кадры огромной мусорной свалки, которая находится в черте Ярославля, а не за ней, как кажется на первый взгляд. По словам местных жителей, во дворе по адресу улица Карабулина, 40 только в июне этого года был сдан новый дом. Однако, судя по кадрам, ухоженность придомовой территории оставляет желать лучшего. Из-за огромного количества мусорных пакетов даже не видно контейнеров, предназначенных для выброса этого самого мусора. При этом, над всей это свалкой висит листок с надписью «Мусор не оставлять».

- Карабулина, дом 40. Новый дом, сдан в июне этого года. Перед ним расположен перекресток Толбухинского моста и улицы Большая Федоровская. А за ним частный сектор. Образовалась хаотичная свалка. Бросают все, и жильцы дома, и жильцы частного сектора, - жалуются горожане.