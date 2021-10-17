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Происшествия17 октября 2021 11:17

В Рыбинске произошло ДТП, на которое выезжали 7 спасателей

В аварии пострадал мужчина
Анастасия Голубева
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В Рыбинске произошло ДТП, на которое выезжали 7 спасателей

В Рыбинске произошло ДТП, на которое выезжали 7 спасателей

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Вчера, 16 октября, в 15:23 в Рыбинске произошла авария. На перекрестке улицы 9 мая и проспекта Революции столкнулись две легковушки – «Хендай Соната» и «ВАЗ 2110». Судя по фотографии, удар был сильным, передние бамперы обеих машин смяты и очень повреждены.

- Пострадал 36-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2110», ему назначено амбулаторное лечение, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

На ДТП выезжали семь спасателей МЧС и две единицы техники.