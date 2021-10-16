В Ростовском районе в ДТП с двумя легковушками пострадал 9-летний ребенок Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В ДТП, которое произошло вчера, 15 октября на 205-м километре трассы М8, пострадали три человека, в том числе, 9-летний мальчик.

В Ростовском районе столкнулись "Лада Гранта" и "Фольксваген Поло". Оба автомобиля получили серьезные повреждения, пострадали и люди, которые в них находились.

Госпитализированы два человека: водитель "Лады", 41-летний мужчина, и юный пассажир этой же машины, мальчик 9 лет. Водитель "Фольксвагена" нуждается в амбулаторном лечении.

Про факту аварии ГИБДД проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства ДТП.