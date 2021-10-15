62-летний ярославец изрешетил шею своей возлюбленной

Женщине удалось спастись, злоумышленник не довел дело до конца. Фото: СУ СКР по Ярославской области

В одной из семей деревни Редемское Брейтовского района Ярославской области произошла серьезная ссора. Конфликт набрал такие обороты, что 62-летний глава семейства взял в руки нож.

- Подозреваемый с целью убийства, нанес своей сожительнице удар ножом в шею. Потерпевшая, опасаясь за свою жизнь, убежала с места происшествия и обратилась в медицинское учреждение, где ей была оказана медицинская помощь, - рассказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Женщине удалось спастись, злоумышленник не довел дело до конца. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и собирают доказательства по делу.