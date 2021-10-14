В Ярославской области разработали зарядные станции для электромобилей Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области компания «Передовая энергетика» разработала «зеленую» зарядную станцию для электромобилей. Она практически никак не влияет на окружающую среду, зато может одновременно заряжать пять автомобилей.

- Станция способна создавать электроэнергию «зеленым» способом, от газопоршневого двигателя. Это разработка нашей компании в партнерстве с санкт-петербургским предприятием, создающим контроллеры для подключения электромобилей различного типа. Мы получили готовую электростанцию, к которой можно подъехать и зарядить электромобиль за 20 минут. Она работает от трубопроводного и сжиженного газа, а в перспективе сможет и от водорода. Мощность может быть любая, в соответствии с пожеланиями заказчика, - сообщил учредитель компании Андрей Шепеляев.