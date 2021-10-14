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Общество14 октября 2021 15:00

В Ярославской области четвертый месяц идут поиски 49-летнего мужчины

Он пропал еще в июне
Влада Красоткина
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Рост Сергея 180 сантиметров, у него худощавое телосложение. Фото: поисковой отряд "ЛизаАлерт"

Рост Сергея 180 сантиметров, у него худощавое телосложение. Фото: поисковой отряд "ЛизаАлерт"

Ровно четыре месяца назад, 14 июня, в Переславле-Залесском Ярославской области пропал 49-летний Сергей Герасимов. На улице уже октябрь, а найти зацепку, которая приведет к пропавшему мужчине так и не удалось.

- Рост Сергея 180 сантиметров, у него худощавое телосложение. Волосы темно-русые, - сообщили в поисковом отряде "ЛизаАлерт".

Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просьба позвонить на горячую линию отряда 8 800 700-54-52 (бесплатно по всей РФ).