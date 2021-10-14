В Ярославской области коллекторы заплатят 50 тысяч рублей в качестве штрафа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница Ярославской области обратилась к судебным приставам и сообщила, что организация, которая занимается возвратом просроченных задолженностей, нарушила права заемщицы.

Женщина заключила договор займа с микрокредитной компанией, но не вернула деньги организации в нужный срок. Кредитор обратился к коллекторам. На работу к должнице сотрудники этого агентства звонили и рассказывали ее коллегам личную информацию женщины. Она обратился к судебным приставам с просьбой разобраться в ситуации.

- На основании поступившего заявления судебные приставы провели административное расследование, подтвердившее факт правонарушения по статье «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Материалы проверки были переданы на рассмотрение в суд, который принял решение о привлечении организации к административной ответственности, - сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Административный штраф коллекторскому агентству составил 50 тысяч рублей.