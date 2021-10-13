В Ярославской области толпа подростков избила 13-летнего мальчика

Очевидцы рассказали, что юноша был один, когда на него напали три парня. Фото: группа «Тутаев|Подслушано»

12 октября в Тутаеве Ярославской области в детском городке на улице Комсомольская толпа подростков избила 13-летнего мальчика и засняла драку на видео. Очевидцы рассказали, что юноша был один, когда на него напали три парня.

- Человека избили,сломали нос, кроме этого у него сотрясение мозга, - пишет Иван П. в группе «Тутаев|Подслушано».

Лицо пострадавшего мальчика все в крови - на нем нет живого места. Вечером после происшествия, родители школьника обратились в полицию.

- Пострадавший госпитализирован. В ходе проверки сотрудники полиции установили 16-летнего подозреваемого.В настоящее время полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.