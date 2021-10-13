В Ярославле в ДТП попал автобус, который должен был везти детей отдыхать

При столкновение никто не пострадал. Фото: группа ВКонтакте "Ярославль LIVE"

Днем 13 октября в Ярославле на улице Труфанова в ДТП попал автобус, который должен был отвезти детей в театр. Авария произошла на трамвайных путях. Очевидцы рассказали, что водитель машины не заметил трамвай.

- Сегодня не доехали до театра. Слава богу автобус был без детей! Водитель не заметил на переезде трамвай, - написала очевидец аварии в группе "Ярославль Live".

В ГИБДД Ярославской области "КП-Ярославль" сообщили, что при столкновение никто не пострадал.