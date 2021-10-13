Ярославский торговый центр «МебельМаркт» готовится распахнуть двери перед покупателями

Пока внутри торгового центра кипит работа, территория вокруг уже сильно изменилась. Фото: Наталья Бородина

Преображение некогда заброшенного здания бывшей «Карусели» у Толбухинского моста подходит к концу. Скоро здесь откроется «МебельМаркт». Пока внутри торгового центра кипит работа, территория вокруг уже сильно изменилась. Здесь уложили новый асфальт, высадили хвойные деревья и нанесли разметку. Кроме того, скоро рядом с «МебельМарктом» появится фирменная зарядка Tesla для автомобилей с электродвигателями.

Но собственник торгового центра заявляет, что не будет останавливаться на достигнутом. В планах — продолжить благоустройство Которосльной набережной и открыть второй корпус торгового центра. Местные жители, на глазах у которых строится «МебельМаркт», также вносят свои предложения. Так, по их инициативе появится отдельный оборудованный спуск от Толбухинского моста к торговому центру.

Здесь уложили новый асфальт, высадили хвойные деревья и нанесли разметку. Фото: Наталья Бородина

— Мы готовы поддерживать такие идеи местных жителей и дальше. Тем более мы делаем это за свой счет. Мне кажется, что важно создать комфортную среду, тогда люди будут возвращаться снова и снова. Этим же правилом мы руководствовались и при проработке интерьера. У нас не будет безликих торговых рядов, мы не стремимся занять ими всю площадь. Напротив, покупатели смогут по достоинству оценить современные дизайнерские решения и насладиться свободной планировкой, — рассказывает собственник «МебельМаркта» Юрий Титов.

Сейчас все ресурсы сосредоточены на отделочных работах внутри торгового центра. Технический директор ООО «МСИ» отдельно отмечает, что при выборе материалов всегда в приоритете были местные производители. А всего на территории «МебельМаркта» работает больше 60 человек.

— Сейчас у нас уже почти полностью готов главный корпус здания, но если вы обратите внимание, то работы ведутся во втором. Там тоже будет торговая зона с отдельным входом. К нам сейчас очень активно заходят арендаторы. Половина площадей уже заняты — подписаны договоры. Есть те, кто еще размышляет и решает различные юридические и финансовые вопросы. Если округлять, то 80% всего пространства уже расписано под конкретные магазины, и эта цифра, я уверен, к открытию точно вырастет, — отмечает Юрий Титов.