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Происшествия13 октября 2021 13:14

Жительница Переславля оформила кредит на коллегу, зная ее персональные данные

Мошенничество вскрылось, когда женщине стали звонить коллекторы с требованием вернуть долги
Полина Вачнадзе
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Жительница Переславля оформила кредит на коллегу, зная ее персональные данные

Жительница Переславля оформила кредит на коллегу, зная ее персональные данные

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительницу Переславля-Залесского начали одолевать коллекторы: они требовали погасить кредит, который женщина не брала. Обеспокоенная внезапно появившимся долгом и заподозрив мошенничество, переславна обратилась в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что кредит на женщину был оформлен еще в марте этого года, причем, дистанционно через сайт микрофинансовой организации. Подозрения пали на бывшую коллегу пострадавшей – сотрудницу кадровой службы, которая имела доступ к персональным данным всех сотрудников компании.

- Испытывая финансовые трудности, она решила воспользоваться паспортными данными своей коллеги и оформила кредит на 4900 рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».