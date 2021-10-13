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Происшествия13 октября 2021 12:30

Ярославец избил, искусал и изрезал сожительницу за отказ прибраться в квартире

За истязание над женщиной мужчине дали 2,5 года лишения свободы
Полина Вачнадзе
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Ярославцев схватил нож и ударил им в спину сожительнице.

Ярославцев схватил нож и ударил им в спину сожительнице.

Фото: Полина Вачнадзе

В исправительную колонию общего режима на 2,5 года отправится 28-летний ярославец. Его признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью женщины, с которой он жил.

Конфликт произошел на бытовой почве в ноябре 2019 года в квартире на Московском проспекте. Мужчина подошел к своей сожительнице, которая лежала на диване и смотрела телевизор, и предложил вместе прибраться в доме. Но женщина в грубой форме отказалась вставать и заниматься делами. И обвиняемый разозлился.

- Он схватил потерпевшую за волосы, стащил с дивана на пол, ударил кулаком по лицу и по телу. После он засунул в рот женщины пальцы обеих рук и начала разводить их в стороны. Потерпевшая вырвалась, выбежала на балкон и стала звать на помощь. Сожитель догнал ее, схватил доску и ударил по рукам. Потом за волосы протащил пострадавшую на кухню, пять раз укусил за руки и плечи до синяков и ссадин, - рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Но и на этом разгневанный мужчина не остановился. Он схватил нож и ударил им в спину сожительнице.

В отношении ярославца возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия». Его признали виновным и на 2,5 года отправили в колонию общего режима.