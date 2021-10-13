Ярославцам рассказали, как они могут принять участие в переписи населения

Перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября
Фото: Мэрия Ярославля
С 15 октября по 14 ноября в стране пройдет Всероссийская перепись населения. Переписчики будут интересоваться уровнем жизни россиян, национальными и языковыми особенностями, образованием, а также численностью, структурой, распределением населения по территории.
В Ярославле будет работать 178 переписных участков и 1078 переписчиков.
Стать участниками переписи ярославцы могут тремя способами:
- дождаться прихода переписчика,
- прийти в удобное время на стационарный участок,
- пройти опрос дистанционно на портале «Госуслуги».