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Общество13 октября 2021 11:43

Ярославцам рассказали, как они могут принять участие в переписи населения

Перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября
Полина Вачнадзе
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Перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября

Перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября

Фото: Мэрия Ярославля

С 15 октября по 14 ноября в стране пройдет Всероссийская перепись населения. Переписчики будут интересоваться уровнем жизни россиян, национальными и языковыми особенностями, образованием, а также численностью, структурой, распределением населения по территории.

В Ярославле будет работать 178 переписных участков и 1078 переписчиков.

Стать участниками переписи ярославцы могут тремя способами:

- дождаться прихода переписчика,

- прийти в удобное время на стационарный участок,

- пройти опрос дистанционно на портале «Госуслуги».