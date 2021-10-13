Пьяный рыбинец сообщил о взрывном устройстве в жилом доме

Пьяный мужчина позвонил в полицию и сообщил о взрывном устройстве Фото: Полина Вачнадзе

В отношении 44-летнего жителя Рыбинска возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Пьяный мужчина позвонил в полицию и сообщил о взрывном устройстве, которое якобы находилось в одном из жилых домов на улице Щепкина.

- На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. При проведении эвакуации и осмотра помещений опасных предметов не обнаружено, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Звонившего оперативно вычислили. Мужчина был пьян, отпираться не стал и признался, что звонил он. Кстати, уже не в первый раз: рыбинец уже привлекался к уголовной ответственности за такое же преступление.

По статье о заведомо ложном доносе «террористу» грозит штраф – от 200 до 500 тысяч рублей.