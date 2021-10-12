ВТБ в Ярославле передал Центральной городской больнице новое оборудование

12 октября в Ярославле прошла очередная акция благотворительной программы «Мир без слез», в рамках которой ПАО ВТБ передал Центральной городской больнице новое оборудование для детского стационара, в том числе все необходимое для оснащения отделения интенсивной терапии. Например, больница получила портативный аппарат ИВЛ, оптику для осмотра и удаления инородных тел из бронхов, УЗИ аппарат для обследования детей с офтальмологической патологией.

«На протяжении 18 лет в рамках благотворительной программы “Мир без слёз” мы поддерживаем детские медицинские учреждения по всей России, и с каждым годом география проекта расширяется. Банк ВТБ проводил акции уже в 76 регионах России, ведь одна из задач программы — сделать медицинские услуги доступными для детей по всей стране», — рассказал вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев.

Проект «Мир без слез» существует с 2003 года и является частью социальной программы банка ВТБ «Здоровая страна». Его цель — поддержка и развитие здравоохранения в России, помощь государственным больницам в предоставлении качественных медицинских услуг в любой части страны. В рамках проекта приобретается медицинское оборудование, лекарства и расходные материалы для детских государственных медицинских учреждений по всей стране. За это время помощь от ВТБ получили более 150 больниц в 76 регионах России. В Ярославле акция проходит в третий раз: в 2017 году участницей программы стала Областная детская клиническая больница, а в 2013-м — Клиническая больница скорой медицинской помощи им. Н.В. Соловьева.

По традиции для пациентов больниц проходят праздники, ставшие неотъемлемой частью программы «Мир без слез». В настоящее время с целью предотвращения риска распространения COVID-19 праздники перенесены в онлайн формат. Сегодня в прямом эфире инстаграма @mirbezslez не только юным пациентам ярославской больницы, но и пользователям по всей стране была доступна возможность пообщаться с героями передачи «Спокойной ночи, малыши!». Телегерои ответили на вопросы участников трансляции, провели викторину и разыграли призы.

В этом году в программе принимают участие 27 больниц больницы из 22 городов, в числе которых — Москва, Санкт-Петербург, Ижевск, Оренбург, Чита, Тюмень, Энгельс, Хабаровск, Йошкар-Ола, Череповец, Ярославль, Шахты, Кемерово, Волгоград, Дзержинск, Пенза, Нижневартовск, Назрань, Анадырь, Элиста, Салехард, а также село Курумкан (Республика Бурятия).