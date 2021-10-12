В Wink доступна коллекция новых индийских фильмов и сериалов. ФОТО: ПАО "Ростелеком"

Одному человеку даже в круглосуточном режиме потребуется на просмотр около полугода, а ведь коллекция постоянно расширяется и пополняется новинками, отмечают в пресс-службе «Ростелеком».

Интерес к индийскому кинематографу в последнее время растет во всем мире. Картины завоевывают награды на престижных международных форумах, актеров Болливуда охотно зовут сниматься за рубежом. Кинотелевизионная индустрия Индии — давно уже не только мелодрамы, причудливо закрученные сюжеты, чарующие танцы и романтические песни о любви. Современные режиссеры снимают все больше социальных драм, исторических лент, детективов, основанных на реальных событиях, искрометных комедий, артхаусного кино.

«Нашего зрителя связывают с индийским кинематографом давние отношения: фильмы Болливуда, выходившие в советском прокате с 1950-х годов, имели невероятный успех. И сегодня у индийского контента есть армия преданных поклонников. Специально для них мы с партнерами из Zee собрали прекрасную коллекцию индийских кинофильмов и сериалов: от золотой классики до нашумевших и скандальных сериалов последнего времени. У нас представлены только качественные переводы с максимальным уважением к оригиналу. Всех, кто хочет убедиться, что новые сериалы Индии способны удивлять даже искушенного зрителя, мы приглашаем в видеосервис Wink», — отметил директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.

Добавим, что Wink – это цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра.

Интерес к индийскому кинематографу растет во всем мире.