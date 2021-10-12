Рыбинская система здравоохранения работает на пределе своих возможностей

Все 450 мест, открытых под ковидных пациентов, заняты. Фото: Иван МАКЕЕВ

Рыбинская система здравоохранения, впрочем, как по области в целом, работает на пределе своих возможностей.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Рыбинске и регионе продолжает ухудшаться. Темпы инфицирования и число зараженных растут. Количество коек в больницах для COVID-пациентов увеличивается, в Рыбинске свободных коек больше нет, сообщает администрация города.

- Все 450 мест, открытых под ковидных пациентов, заняты. Принято решение о развертывании дополнительных коек в корпусе городской больницы №1 на улице Кулибина. Проблема, которая у нас сейчас стоит с перегрузкой системы здравоохранения, во многом связана с тем, что мы не смогли сформировать в Рыбинске коллективный иммунитет. В городе вакцинировано всего 63% граждан, подлежащих вакцинации. Прививочная кампания продолжается, вакцинироваться сейчас актуально как никогда, я всех призываю сделать прививку, - сказал уполномоченный по вопросам социальной политики и здравоохранения Константин Ветров.

На данный момент первым компонентом вакцины от коронавируса привились 56 522 человека, вторым – 52 828.

Сделать прививку рыбинцы могут в поликлинике по месту регистрации или в выездных пунктах.

Выездные пункты:

- ТРЦ «Виконда» (ул. Бабушкина, 29) на первом этаже в здании гостиницы за ресепшеном. Также пройти в пункт можно через вход со стороны улицы 50 лет ВЛКСМ. Работает ежедневно с 14 до 19 часов.

- ТЦ «Сенная площадь» (ул. Герцена, 62) второй этаж. Время работы: будние дни с 15:30 до 18:00, суббота, воскресенье с 15:00 до 18:00.

- МФЦ (пр. Батова,1) кабинет работает в будние дни с 13:00 до 15:00.

Лечебные учреждения:

- Поликлиника № 1 (ул. 50 лет ВЛКСМ, 54). Вакцинация без предварительной записи ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 17:00 до 19:00. Обращаться в регистратуру или кабинет № 7А поликлиники.

- Поликлиника № 3 (ул. Свободы, 4а). Вакцинация без предварительной записи с 11:00 до 12:00, обращаться в регистратуру, кроме субботы и воскресенья.

- Поликлиника № 4 (ул. Зои Космодемьянской, 2а). Вакцинация без предварительной записи с 13:30 до 14:20, обращаться в регистратуру, кроме субботы. В воскресенье с 8:00 до 9:00.

- Поликлиника городской больницы № 2 им. Пирогова (ул. Максима Горького, 58).Вакцинация без предварительной записи, обращаться в регистратуру. Понедельник, среда, пятница с 13:00 до 17:00, вторник, четверг, суббота с 12:00 до 15:00.