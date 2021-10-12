В Ярославской области четыре автобуса снимут с рейсов

С 16 октября несколько муниципальных автобусов переходят на зимнее расписание Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославской области с 16 октября изменится график работы нескольких межмуниципальных автобусов. Как сообщили в правительстве региона, в основном это касается транспорта, который ходит по дачным направлениям и к садовым товариществам.

Изменится расписание 24 автобусов. Подробнее о новом графике работы можно узнать здесь или по телефону 8(4852)67-40-80.

Кроме того, четыре сезонных автобуса снимаются с рейсов. Речь идет об автобусах №106 «Ярославль (Ярославль-Главный) – Ярославль (через сады Южные)», №108 «Ярославль – сады Южные», №131 «Ярославль – Введенье» и №191 «Михайловский – Ярославль (ТРК «Альтаир»)».