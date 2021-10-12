«Ярэнерго» организовал для ветеранов ярославской энергосистемы экскурсионную поездку в Суздаль

Бывших работников «Ярэнерго» пригласили на обзорную экскурсию по городу Суздалю. Фото Филиала «Россети Центр Ярэнерго»

Бывших работников «Ярэнерго» пригласили на обзорную экскурсию по городу Суздалю. После нее ветераны посетили Суздальский кремль, Спасо-Евфимиев монастырь, церковь Бориса и Глеба в Кидекше. Экскурсионная программа растянулась почти на целый день.

Это первая для ветеранов энергетики совместная туристическая поездка с начала пандемии. У всех присутствующих были сертификаты о вакцинации, а во время переездов и прогулок строго соблюдались санитарно-эпидемиологические нормы.

Филиал «Россети Центр Ярэнерго» уделяет большое внимание поддержке людей пожилого возраста – бывших работников компании. Молодежь «Ярэнерго» посещает ветеранов в праздники, поздравляет и вручает подарки. В рамках коллективного договора и адресной помощи предусмотрена частичная компенсация путевок, материальная помощь в случаях тяжелого финансового положения, выплаты к юбилеям. Также в «Ярэнерго» действует ветеранская организация. Состоящие в ней заслуженные энергетики становятся почетными гостями на торжественных мероприятиях, участвуют в производственной и социальной жизни филиала.

- Все очень понравилось. Последнее время из-за принятых ограничений мы сидим по домам, мало общаемся, я вот, например, полгода провел на даче. И вдруг появилась возможность увидеться со старыми знакомыми и бывшими коллегами, поговорить со всеми. Да еще такая увлекательная программа, музеи и старинные церкви произвели на меня большое впечатление. Все, у кого получилось поехать, остались довольны, – отметил председатель Совета ветеранов Ярэнерго Анатолий Бочкарев, чей трудовой стаж в компании составляет 45 лет.

- Особенность энергетики как отрасли – ее преемственность. Сегодняшние ветераны еще вчера учили нас работать, раздавали указания и передавали знания и опыт. Мы помним наших учителей и наставников, уважаем их и благодарим за труд, время и силы, отданные региональной энергосистеме, – сказал и. о. заместителя генерального директора – директора филиала «Ярэнерго» Игорь Шарошихин.