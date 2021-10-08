В Рыбинске установили 14 новых детских городков

Двор дома №3а по улице Вихарева стал первым, где был установлен новый детский городок. Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске Ярославской области установили 14 новых детских городков. Современные игровые комплексы уже оценили дети, которые живут по следующим адресам: улица Ворошилова, 14, 30, 48, проспект Мира, 11 и 23, улица Баррикадная 32 и 35, Черняховского, 13, Больничная, 2, Инженерная, 26, Моисеенко, 12, Новоселов, 9 и Рокоссовского, 20.

— Софинансирование жителей не требуется. Требуется их согласие по содержанию площадок в будущем. Там, где граждане взяли на себя эту обязанность, появились детские комплексы. Инициатива исходила от областных депутатов, деньги в размере 1, 445 миллиона рублей на благоустройство были выделены из регионального бюджета, — рассказала директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

Двор дома №3а по улице Вихарева стал первым, где был установлен новый детский городок. Каким быть игровому комплексу, жители решали сами на общем собрании.