В Ярославле пообещали закончить благоустройство парка Победы к ноябрю

Кроме новой плитки в парке появятся два детских городка, газон, освещение и архитектурные композиции. Фото: Мэрия Ярославля

В мэрии Ярославля пообещали к ноябрю закончить ремонт в парке Победы, который находится на Липовой горе. В ведомстве сообщили, что на объекте практически завершили установку ливневок и рабочие готовы класть новую плитку.

— На данный момент в парке Победы на 80% завершены работы по устройству дренажной системы и ливневой канализации. Все подземные работы проведены на 100%. На следующей неделе подрядчик планирует приступить к устройству плиточного покрытия. В целом выполнено 50% общестроительных работ. Мы видим окончание работ в ноябре. К этому времени парк должен заиграть новыми красками, — заявил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Кроме новой плитки в парке появятся два детских городка, газон, освещение и архитектурные композиции. За работой бригады следят специалисты технического надзора. Всего на объекте трудятся 25 рабочих.