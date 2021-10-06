Двое жителей Ярославской области обманули дачников на 60 миллионов рублей

Прописанные условия ярославцы выполнили только частично - на 12 миллионов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двое "бизнесменов" из Ярославской области заключили договор с дачным сообществом «Красноборское» на сумму 27,5 миллионов рублей. Мужчины пообещали партнерам благоустроить их землю и провести электричество. В итоге прописанные условия ярославцы выполнили только частично - на 12 миллионов.

В это же время, как рассказали в областной прокуратуре, "бизнесмены" заключили с 12 жителями ярославского региона договоры на строительство частных домов и подведение коммуникаций на сумму 40 миллионов рублей. И вновь обязательства не были выполнены. Кроме этого, мужчины незаконно получили кредит на шесть миллионов рублей.

- Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Кировский районный суд Ярославля, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.