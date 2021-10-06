Жительница Рыбинска украла у 87-летней женщины 300 тысяч рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

31-летняя жительница Рыбинска обвиняется по статье «Кража, совершенная в крупном размере». В суде установлено, что в феврале прошлого года женщина познакомилась с 87-летней пенсионеркой на улице и узнала, где она живет. Через месяц подсудимая решила наведаться в гости к женщине, обратилась к ней по имени и начала разговор. Пенсионерка не вспомнила злоумышленницу, но позвала ее пообедать. Пока хозяйка накрывала на стол, 31-летняя и подсудимая похитила 300 тысяч рублей и исчезла из квартиры. Пропажу женщина обнаружила только через два дня.

- Суд назначил женщине наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. При назначении наказания судом приняты во внимание смягчающие обстоятельства: полное признание вины, явку с повинной, а также частичное возмещение имущественного вреда, причиненного в результате преступления на сумму 100 000 рублей, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Приговор суда в законную сил не вступил.