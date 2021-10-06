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Общество6 октября 2021 14:11

В Ярославской области открылась библиотека нового поколения за 5 миллионов рублей

Там проведен капитальный ремонт
Анастасия Голубева
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В Ярославской области открылась библиотека нового поколения за 5 миллионов рублей

В Ярославской области открылась библиотека нового поколения за 5 миллионов рублей

Фото: Правительство Ярославской области

В Переславле- Залесском на базе библиотеке имени Александра Невского создана библиотека нового поколения. В помещениях был проведен капитальный ремонт, закуплена мебель, современное оборудование и интерактивная техника. На все обновление было потрачено пять миллионов рублей.

- Созданы полноценные компьютерные рабочие места для читателей с интернет-подключением. Обустроено несколько тематических зон, которые могут использоваться как читальный зал, гостиная, конференц-зал, мультимедийная или даже студия видеомонтажа. Здесь есть также 3D-принтер и VR-оборудование, - рассказали в правительстве области.

Библиотека имени Александра Невского основана в 1939 году, в ее фондах 14300 различных изданий.