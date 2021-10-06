В Ярославле ищут свидетелей конфликта кондуктора автобуса и 12-летней девочки

Сотрудники аппарата Уполномоченного ищут свидетелей конфликта кондуктора автобуса №40 и 12-летней девочки Фото: Борис КУДРЯВОВ

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области возбудил производство из-за конфликта кондуктора автобуса и 12-летней девочки. По словам мамы ребенка, ее дочь высадили из автобуса №40, так как на карте не хватило денег, чтобы оплатить проезд. В результате школьница шла по «пьяной» дороге, где нет тротуаров.

- Сотрудники сферы транспортного обслуживания должны руководствоваться в своей деятельности положениями федерального законодательства, запрещающими высаживать детей из общественного транспорта при любых обстоятельствах. Свидетелям и участникам подобных ситуаций рекомендуем вести фото и видеосъемку происходящего при возможности. Все лица, нарушившие права ребенка должны быть привлечены к ответственности, - сказал детский омбудсмен Михаил Крупин.

Сейчас сотрудники аппарата Уполномоченного ищут свидетелей конфликта кондуктора и ребенка. Очевидцев просят позвонить по телефону 400-790 или написать по адресу электронной почты mihail.krupin@yarregion.ru.