В Ярославле кондуктор высадила ребенка из маршрутки: «Дочь пошла домой пешком по окружной дороге»

Школьница дошла почти до «Садоводства». Фото: группа "Свободный Ярославль"

Не секрет, что в городском транспорте Ярославля от бесправия среди кондукторов и водителей пассажиры очень часто страдают. 1 октября в Заволжском районе 12-летней девочке пришлось идти домой пешком в микрорайон Резинотехника из-за того, что ей не хватило денег на проезд. Ребенок сел в маршрутку №40 на остановке «Кинотеатр Аврора», попыталась оплатить дорогу, но на карте не было финансов на билет.

- Оказалось, что средств на карте недостаточно. Да, сама виновата. Потратила чуть больше денег на перекус перед поездкой. Кондуктор, естественно, была недовольна, спросила: "И что мы будем делать?». Дочка попыталась дозвониться мне, но, так уж вышло, что я была очень занята на работе и не смогла сразу ответить. Позже кондуктор снова подошла с вопросом: "Ты дозвонилась маме?". Дочь отрицательно покачала головой и услышала в ответ: "Выходи!", - рассказала мама пострадавшей девочки.

По словам матери, ребенка высадили на остановке "Яковлевское". Оттуда девочка пошла домой через мост, по Северо-восточной окружной дороге. Местные жители называют этот путь «пьяной дорогой», на которой нет тротуара и пешеходов.

Школьница дошла почти до «Садоводства», когда мама смогла ей позвонить и перевести деньги на проезд.

К слову, в России 7 марта 2021 года вступил в силу закон, который запрещает выгонять детей до 16 лет из общественного транспорта за неоплаченный проезд.

- 7 марта вступает в силу закон, который запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей младше 16 лет за неоплаченный проезд, если они едут без сопровождения взрослых, - сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на официальном сайте палаты.

За нарушение федерального закона кондуктора и водители будут нести ответственность. Как соблюдают новый закон в Ярославле, думаем, и так понятно.